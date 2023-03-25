شكرا لقرائتكم خبر مسار الرياض.. هل يضعها على قائمة مدن الدراجات الهوائية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد المسار الرياضي أحد المشاريع الأربعة الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يمتد المشروع بطول 135 كلم، ليربط بين وادي حنيفة غربي مدينة الرياض ووادي السلي شرقيها، عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويضم المسار أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها 90 كلم من مسارات الدراجات للهواة، و135 كلم من مسارات الدراجات للمحترفين، و123 كلم من مسارات الخيول، وممرا آمنا ومشجرا للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على امتداد المسار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويبرز التساؤل هل سيسهم المسار في وضع الرياض في المؤشرات التي تهتم بالدراجات؟.

واستندت «مكة» في جمعها للمعلومات إلى أحدث البيانات المتاحة من المواقع المختصة.

مدن الدراجات العالمية

يرى موقع شركة Luko وهو مختص بالتأمين في أوروبا وفرنسا، أن راكبي الدراجات يجب أن يكونوا أحرارا في الانتقال من أ إلى ب، دون الحاجة إلى القلق بشأن جودة الطريق والسلامة أو سرقة الدراجات، وأقرت الشركة البحث في المدن حول العالم التي تعمل على تحسين ظروف ركوب الدراجات بشكل عام، فضلا عن تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة نقل صحية ومستدامة.

اختارت الشركة 90 مدينة شملت الأقل شهرة والأكثر شهرة للبنية التحتية للدرجات، بعد ذلك حللت كل موقع بناء لعوامل تحدد ما إذا كانت المدينة مناسبة لركوب الدراجات أم لا.

ونظرت شركة التأمين الرقمي Luko في 90 مدينة حول العالم وصنفتها بناء على 6 معايير رئيسة: النسبة المئوية لمستخدمي الدراجات، وظروف الطقس، والجريمة والسلامة (مثل الحوادث ومعدلات سرقة الدراجات)، والبنية التحتية، وفرص مشاركة الدراجات، وأحداث خاصة مثل «أيام ممنوع السيارات».

تعرض النتائج النهائية على مقياس من 0 إلى 100، حيث كلما ارتفعت النتيجة كانت المدينة أكثر ملاءمة للدراجات.

نتائج المؤشر:

تصدرت المدن الأوروبية القائمة، ويرجع ذلك أساسا إلى جودة مسارات الدراجات والظروف الجوية، ومن العالم العربي نجد مدينة كازبلنكا بالمغرب احتلت المرتبة42، والعاصمة المصرية القاهرة المرتبة 75.

وصنفت أوتريخت بهولندا على أنها أكثر المدن الصديقة للدراجات في العالم. وفقا للمؤشر، تعد المدينة حوالي 51 % من السكان راكبي دراجات.

أبرز المدن:

1- أوترخت، هولندا

تتصدر مدينة أوترخت الهولندية ترتيب هذا العام. تسجل المدينة درجات عالية في البنية التحتية لركوب الدراجات والظروف الجوية، ويستخدم أكثر من نصف سكانها (51 %) الدراجة في الحياة اليومية.

2- مونستر، ألمانيا

يوجد في المدينة الألمانية معدل منخفض لوفيات ركوب الدراجات، على الرغم من أن أكثر من 39 % من السكان يستخدمون الدراجات بشكل يومي. وتستضيف مونستر بانتظام أيضا أحداثا تروج لركوب الدراجات.

3- أنتويرب، بلجيكا

لا تسجل المدينة الساحلية البلجيكية درجة عالية في مسارات الدراجات المخصصة، ولكن نظام مشاركة الدراجات القوي وفعاليات «الأحد الخالية من السيارات» جعلتها صديقة بلا منازع لراكبي الدراجات.

4- كوبنهاجن، الدنمارك

لا تعتبر العاصمة الدنماركية أكثر أمانا لراكبي الدراجات فحسب، بل إنها أيضا أكثر أمانا للدراجات بفضل معدل السرقة المنخفض و»عدم وجود أيام للسيارات». تستثمر المدينة كثيرا في البنية التحتية لركوب الدراجات، ويستمر معظم السكان الذين يركبون الدراجات في القيام بذلك طوال فصل الشتاء الدنماركي الطويل والصعب.

5- أمستردام، هولندا

ربما كنت تتوقع أن تتصدر العاصمة الهولندية هذا الترتيب، لكن درجة الأمان الخاصة بها قد تكون ما يعوقها. أمستردام هي موطن لأكثر من 1،000 حادث لكل 100،000 راكب دراجة. هذا ما يقرب من خمس مرات أكثر من أقرب منافسيها، كوبنهاجن.

6- مالمو، السويد

مدينة مالمو السويدية لديها معدل وفيات منخفض بشكل خاص بين راكبي الدراجات، وذلك بفضل البنية التحتية عالية الجودة والفعاليات المنتظمة التي تعزز ركوب الدراجات.

7- هانغتشو، الصين

مدينة هانغتشو الصينية، المدينة الوحيدة غير الأوروبية في المستوى الأعلى من الترتيب، لديها 30 % من راكبي الدراجات بين سكانها وحققت نتائج أعلى من معظم المنافسين عندما يتعلق الأمر بمشاركة الدراجات.

8- برن، سويسرا

وفقا للمؤشر، استثمرت العاصمة السويسرية كثيرا في البنية التحتية عالية الجودة لركوب الدراجات، وحققت نتائج عالية بشكل خاص في مشاركة الدراجات، وتنظم بانتظام «أيام عدم استخدام السيارات». المدينة لديها أيضا معدل وفيات منخفض جدا بين راكبي الدراجات.

9- بريمن، ألمانيا

بريمن هي مدينة شهيرة أخرى لمحبي الدراجات في ألمانيا، حيث تضاريسها مسطحة للغاية ومسارات دراجات تتقاطع مع المدينة وتربطها بالمدن الأخرى المجاورة. تعد بريمن أيضا أول مدينة ألمانية تضم «منطقة دراجات» كاملة في حي نيوستادت - وهو حي بحد سرعة 30 كلم/ ساعة، حيث تكون للدراجات أولوية، ويسمح بركوب الدراجات جنبا إلى جنب.

10. هانوفر، ألمانيا

المدينة الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى بها حدائق رائعة، فما هي أفضل طريقة للذهاب إليها من ركوب الدراجة؟ وصلت هانوفر إلى المرتبة الأولى في تصنيف هذا العام بفضل بنيتها التحتية عالية الجودة والأحداث التي تروج لركوب الدراجات، بما في ذلك «أيام ممنوع السيارات».

منهجية المؤشر

يحلل مؤشر مدن الدراجات شروط ركوب الدراجات في 90 مدينة حول العالم لتحديد ما إذا كانت جيدة لراكبي الدراجات.

اختيار المدينة‍

اختيرت 90 مدينة بناء على مدى استعدادها للاستثمار والعمل على مبادرات لتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات والسلامة. لا تعكس الدراسة أفضل وأسوأ مدن ركوب الدراجات، ولكنها تقيم مناخ ركوب الدراجات في هذه المدن التسعين بناء على العوامل المتعلقة بمستخدمي الدراجات.

1- حجم المدينة: أعطيت المدن رموزا وهي، S تعني المدن التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة، M للمدن التي يتراوح عدد سكانها بين 500.000 و 999.999 نسمة و L للمدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وما فوق.

2- الطقس

تحسب درجة الطقس باستخدام درجة مجمعة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي ساعات سطوع الشمس السنوية، ومتوسط هطول الأمطار السنوي بالمليمترات، وعدد أيام الطقس التي تقل عن 0 درجة مئوية وأكثر من 30 درجة مئوية في المدينة.

3- النسبة المئوية لاستخدام الدراجات.

نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات في الحياة اليومية في كل مدينة.

4- الجريمة والسلامة: الوفيات / 100،000 راكبي الدراجات ، الحوادث / 100،000 راكبي الدراجات، درجة سرقة الدراجات.

الوفيات / 100،000 راكب دراجة

الوفيات في حوادث الدراجات (بما في ذلك الوفيات المرتبطة بسرقة الدراجات) لكل 100،000 راكب دراجة في المدن. إجمالي عدد راكبي الدراجات المقدّر من معدلات استخدام الدراجات، إضافة إلى معدلات ملكية الدراجات.

الحوادث / 100،000 راكب دراجة

تقديرا للحوادث المتعلقة بالدراجات التي أدت إلى إصابات طفيفة على الأقل، لكل 100،000 راكب دراجة. إجمالي عدد راكبي الدراجات المقدر من معدلات استخدام الدراجات، إضافة إلى معدلات ملكية الدراجات.

درجة سرقة الدراجة

جمع متوسط مرجح الفئات الفرعية التالية من أجل تعويض معدلات تقارير الجريمة المنخفضة في البلدان التي تنتشر فيها الجريمة ولكن لا يتم الإبلاغ عنها.

دراجات مسروقة / 100،000 راكب دراجات

تقدير معدل الدراجات المسروقة لكل 100،000 راكب دراجة. إجمالي عدد راكبي الدراجات المقدّر من معدلات استخدام الدراجات بالإضافة إلى معدلات ملكية الدراجات.

معدل جرائم القتل

من أجل حساب معدلات الإبلاغ المنخفضة عن سرقة الدراجات في بعض البلدان، تمت إضافة معدل جرائم القتل لأنه أكثر الجرائم المبلغ عنها.

5- البنية التحتية: عدد متاجر الدراجات 100،000 راكب دراجات، الطرق المتخصصة ونقاط جودة الطرق، الاستثمار ونقاط جودة البنية التحتية.

عدد محلات الدراجات 100،000 راكب دراجات

العدد الإجمالي لمتاجر الدراجات داخل المدينة. إجمالي عدد راكبي الدراجات المقدر من معدلات استخدام الدراجات بالإضافة إلى معدلات ملكية الدراجات.

الطرق المتخصصة وجودة الطرق

وذلك عن طريق حساب طول طرق الدراجات حسب السكان.

جودة الاستثمار والبنية التحتية وذلك عن طريق معرفة

الاستثمار في البنية التحتية

جودة البنية التحتية.

6- المشاركة: عدد محطات مشاركة الدراجات وتأجيرها 100،000 درجة ، شراكة السيارات 100،000 درجة.

عدد محطات مشاركة وتأجير الدراجات 100،000

تقدير لمحطات مشاركة الدراجات وتأجيرها لكل 100،000 من السكان.

عدد الدراجات المشتركة / 100،000

تقدير لأسطول الدراجات المشترك لكل 100،000 من السكان.

7- الأحداث: لا يوم للسيارات، التجمعات

لا يوم للسيارات

تعتمد النتيجة على وجود يوم خال من السيارات، حيث يتم تشجيع سائقي السيارات على التخلي عن سيارتهم ليوم واحد. 1 - لا يوجد يوم للسيارات. 0 - لا يوجد يوم بدون سيارات.

التجمعات

وذلك عن طريق حساب حجم الحاضرين في الأحداث

استخدم المتوسط المرجح لجميع العوامل من أجل إنشاء الدرجات النهائية لكل فئة، على سبيل المثال إنشاء نتيجة الطقس من خلال تحليل وتجميع ساعات سطوع الشمس وهطول الأمطار وأيام الطقس المتطرفة لكل مدينة.