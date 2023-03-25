السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا



مكة المكرمة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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21:37ت م

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