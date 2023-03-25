السعودية اليوم / تعليم جدة يعلّق الدراسة الحضورية بمدارس محافظة خليص غدًا



جدة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غدٍ عن بُعد عبر "

// انتهى //

21:33ت م

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جدة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غدٍ عن بُعد عبر " منصة مدرستي ".// انتهى //21:33ت م0106

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