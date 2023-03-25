السعودية اليوم / سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك يستقبل موفدي وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة



سراييفو 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، اليوم، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في جمهورية البوسنة والهرسك الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برامجها المتعددة خارج المملكة في شهر رمضان في عددٍ من دول العالم.

وأشاد السفير الأحمدي، بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تنفيذها للبرامج المتنوعة في شهر رمضان المبارك كبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين والإمامة، مشيراً إلى أن برنامج الإمامة يسهم في إيصال رسالة علماء ودعاة المملكة ورسالة المملكة في نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف.

يذكر أن برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، يأتي تلبيةً لطلبات ورغبات الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية في الدول التي يتم إيفاد الأئمة لها، كما أنه يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وبيان منهجها الوسطي المعتدل، إضافة إلى تلمّس إحتياجات المسلمين في العالم لا سيما في مجال إعانتهم على الصلاة، وبيان وفهم الأحكام الشرعية خلال هذا الشهر الكريم.

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21:32ت م

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