السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة والجموم وبحرة



مكة المكرمة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر "

// انتهى //

21:15ت م

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مكة المكرمة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //21:15ت م0101

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