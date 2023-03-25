السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غداً بمنطقة الباحة



الباحة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة الباحة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة, والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة، تعليق الدراسة الحضورية غداً.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية.

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20:52ت م

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