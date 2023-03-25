اجتماعي / الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق فرص تطوعية لتهيئة مساجد وجوامع المنطقة



بريدة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، عدداً من الفرص التطوعية لتجهيز وتهيئة مساجد وجوامع المنطقة في شهر رمضان المبارك، حيث تم طرح 58 فرصة تطوعية لعدد 870 متطوعاً.

وكانت الفرق التطوعية قد باشرت أعمالها بتنظيف السجاد وتبخيره وترتيب أرفف المصاحف وتنظيفها، إضافة إلى إصلاح الأعطال من كهرباء وسباكة وتكييف وأجهزة صوتية، والاهتمام بكل ما تحتاجه بيوت الله وجعلها على أحسن صوره ليجد المصلين الراحة والطمأنينة والخشوع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التطوعية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، للعناية والاهتمام بالمساجد والمصليات النسائية ونظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكافة الخدمات ليؤدي مرتاديها صلاتهم بكل طمأنينة وخشوع .

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20:19ت م

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