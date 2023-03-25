السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تضبط 10 مخالفات وتغلق منشأتين في وسط سكاكا في أول أيام رمضان



سكاكا 3 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها منذ مطلع شهر رمضان المبارك جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الرقابة الشاملة في بلدية وسط سكاكا بالتعاون مع إدارة المختبر وسلامة الأغذية والمشاركة المجتمعية "تمهير" في أول أيام شهر رمضان عن ضبط 10 مخالفات في سوق الخضار المركزي، حيث تم إغلاق منشأتين.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن حملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة مستمرة على مدار الساعة، بمرافقة المراقب المجتمعي "تمهير"، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعا الحموان الجميع إلى التعاون مع جهود الأمانة من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات وتقديم المقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

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20:19ت م

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