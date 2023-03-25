تدشين 17 مسارا للحافلات خدمة للمعتمرين والمصلين

دشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن 17 مسارا للحافلات من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابا خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف البرنامج العديد من الخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن حيث يتم نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام على مدار الاربعة والعشرين ساعه ولمدة انتظار لا تتجاوز الخمس دقائق لكل رحلة كما تم تفعيل وسائل دفع آمنة عبر بطاقات "مدى" و" ابل بي"

يأتي ذلك تيسيرًا على المعتمرين والمصلين ولرحلة إيمانية أكثر راحة.