واضاف البرنامج العديد من الخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن حيث يتم نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام على مدار الاربعة والعشرين ساعه ولمدة انتظار لا تتجاوز الخمس دقائق لكل رحلة كما تم تفعيل وسائل دفع آمنة عبر بطاقات "مدى" و" ابل بي"
يأتي ذلك تيسيرًا على المعتمرين والمصلين ولرحلة إيمانية أكثر راحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 17 مسارا للحافلات خدمة للمعتمرين والمصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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