اقتران الزهرة والقمر في سماء المملكة وتستمر مشاهدته طوال شهر رمضان

وأفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح أن كوكب الزهرة اقترن مع القمر في السماء ، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك في اتجاه الغرب. وأضاف الفليح : وكوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور ، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوما أرضيا وسنته تعادل 224 يوما أرضيا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.
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