السعودية اليوم / ١٥٠ باباً مهيئة لخدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل



مكة المكرمة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في إدارة الأبواب خلال شهر رمضان المبارك، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في هذا الشهر الفضيل، وذلك بمتابعة من ولاة الأمر –حفظهم الله- ومتابعة حثيثة من لدن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن شراز المالكي أن الإدارة خصصت 151 باباً لخدمة ضيوف الرحمن منها (١٢) باباً لدخول المعتمرين، و(٦٨) باباً مخصصة للمصلين، و(٣٦) باباً للطوارئ، و(٣٥) باباً داخلياً ، مشيرا إلى أن الإدارة ومنذ بداية موسم الخيرات وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات المخططة والمدروسة لها مع وضع الاشتراطات المعتمدة، وبلغ عدد الموظفين المشاركين لموسم رمضان لهذا العام (٦٠٠) موظف من المؤهلين علميا وعملياً.

وأبان أن مهام الإدارة ترتكز على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافةً إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام .

وأضاف: هناك أبواب مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، دفعاً للاختناقات المرورية والازدحام.

// انتهى //

19:49ت م

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