السعودية اليوم / تعليم وتدريب المخواة يعلُّق الدارسةَ غدًا في جميع مدارس المحافظة



الباحة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المخواة الدراسة الحضورية في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها ولمنسوبي ومنسوبات المدارس والكلية ومكاتب التعليم وفي الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر

// انتهى //

19:39ت م

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الباحة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسعلَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المخواة الدراسة الحضورية في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها ولمنسوبي ومنسوبات المدارس والكلية ومكاتب التعليم وفي الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي ليوم غدٍ الأحد.وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي // انتهى //19:39ت م0086

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