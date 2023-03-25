السعودية اليوم/ "تعليم الرياض" يستغني عن 71 مبنىً مدرسيًا مستأجرًا و16 مبنىً إداريًا بمبلغٍ تجاوز 23 مليون ريالاً



الرياض 3 رمضان 1444 الموافق 25 مارس 2023 واس

استغنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن (71) مبنىً مستأجراً لمدارس البنين والبنات، فيما قلّصت عدد مباني الإدارة المركزية من (16) مبنىً إداريًا للإدارة المركزية و (5) من مباني مكاتب التعليم موزعة سابقاً على أحياء متعددة داخل مدينة الرياض، ليصبح عدد مباني الإدارة المركزية (3) مبانٍ إدارية شاملة الحرم الرئيسي للإدارة.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم أن القيمة الإيجازية وتكلفة التشغيل والصيانة لهذه المباني تجاوزت (23) مليون ريالاً.

ويأتي ذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم بالمشاريع المدرسية الجديدة وتحقيق توجّهات وزارةالتعليم بالاستثمار الأمثل للمباني الإدارية والتعليمية القائمة والتي وصلت فيها نسبة المباني المدرسية الحكومية لـ 95%وتقليص المباني المستأجرة لـ 5%، ما يُسهم في دعم كفاءة الاستخدام للمباني التعليمية وترشيد الكفاءة التشغيلية من خلال توجيه عقود التشغيل والصيانة للمباني والمدارس الأكثر احتياجاً.

يذكر أن إدارة تعليم الرياض قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في رفع الجودة وكفاءة الأداء، وتحقيق المرونة والفاعلية، وتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات لخدمة فئات المستفيدين كافة؛ حيث أكملت بنجاح خطة أعمال إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم والتي نتج عنها توزيع مكاتب التعليم جغرافياً من (29) مكتباً ووحدة إشرافية إلى (15) مكتبًا تعليمًا، كما عملت على إعادة تدوير المشرفين وتمكين (57) من الكفاءات الإشرافية على مستوى الإدارة المركزية للعمل بمكاتب التعليم للقرب من الميدان التعليمي والقيام بعمليات الدعم والمساندة للعملية التعليمية بالمدارس.

وكانت إدارة تعليم الرياض قد أقرّت مع بدء العام الدراسي الحالي تكليفات جديدة وتدويرٍ لقيادات مكاتب التعليم بنسبة 100 % ودعمها بالكوادر الإدارية والإشرافية بعد منحها صلاحيات أكبر، إضافةً إلى تدوير وتمكين خبرات جديدة في الإدارة المدرسية بمدارس البنين والبنات، للعمل على تطوير الأداء الإشرافي والإداري في مكاتب التعليم والمدارس، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور كافة.

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19:36ت م

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