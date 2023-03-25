السعودية اليوم / "صدارة" تحتفي بأسبوع البيئة السعودي



الجبيل 3 رمضان 1444هـ الموافق 25 مارس 2023م واس

نظمت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" حزمة من المبادرات البيئية احتفاءً بأسبوع البيئة السعودي، وذلك انطلاقاً من التزامها بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وأكد المدير التنفيذي للبيئة والصحة والسلامة والأمن في "صدارة" وائل العسيلان، التزام صدارة بالحفاظ على البيئة التي تعمل فيها ونشر هذه الثقافة في المجتمع، مشيراً إلى أن أسبوع البيئة السعودي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبين أن معرض "صدارة" البيئي في مركز المعرفة والإبداع في مدينة الجبيل الصناعية، استقبل الأسبوع الماضي 250 طالبًا وطالبة من 7 مدارس مختلفة، لتعريفهم بأهمية حماية البيئة وأهداف أسبوع البيئة السعودي.

وأفاد العسيلان أن فريق "صدارة" زار مدرسة الدفي في مدينة الجبيل الصناعية، وقدم عرضاً توعوياً عن البيئة، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية مع الطلاب تضمنت حملة لتنظيف النفايات وغرس 100 شتلة.

الجدير بالذكر أن المبادرات البيئية تضمنت أنشطة مجتمعية، وحملات توعوية وتعليمية، وغرس أكثر من 180 شتلة، وتوزيع 1000 شتلة.

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19:33ت م

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