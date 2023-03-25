السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطارٌ على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم



مكة المكرمة 3 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مُثارة، على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.

//أنتهى//

19:25ت م

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