

إسلام آباد 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو سبعة عشر بجروح متفاوتة جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان .

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار أسقف المنازل في منطقة "وادي تيرا" التي تعرضت لموجة قوية من الأمطار .

وأضافت أن بعض المناطق في الإقليم شهدت سيول أدت إلى تعرض العديد من المنازل لانهيارات جزئية، مشيرة إلى أن فرق الهيئة تعمل على إغاثة المنكوبين .

// انتهى //

19:16ت م

0073





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في شمال باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.