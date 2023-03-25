شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة في الهلال قبل مواجهة الخليج بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من أبريل القادم في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ماريجا يعود لتدريبات الهلال بعد التعافي من الإصابة

وشهدت الساعات القليلة الماضية، على أخبار سارة لعشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تستمر الأحاديث عن كواليس الزعيم خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر مارس.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال، قد شارك في التدريبات الجماعية ليوم الجمعة، حيث انتهى من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان قد تعرض موسى ماريجا لهذه الإصابة، خلال مشاركته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حين فاز الهلال على الدحيل القطري بنتيجة (7-0).

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الخليج، مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.