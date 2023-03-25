شكرا لقرائتكم خبر عن نادي برازيلي يسعى لخطف ثنائي الهلال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

كورينثيانز البرازيلي يسعى للتعاقد مع ثنائي الهلال

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك ثنائي من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد تلقوا عروضًا رسمية، من أجل الرحيل عن الزعيم بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأكد موقع "one football"، على أن هناك مفاوضات من جانب مجلس إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، مع نظيره في الهلال، للتعاقد مع النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الموقف البرازيلي، على أن رئيس نادي كورينثيانز، معجب للغاية بإمكانيات الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ويريد إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق؛ خاصة مع نهاية عقده مع الزعيم الهلالي، في يونيو 2023.

وكان قد انضم بيريرا، إلى الهلال، في صيف 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يخرج إلى نادي الوحدة الإماراتي، على سبيل الإعارة، في يناير الماضي.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي الخليج، مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.