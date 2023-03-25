شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط اسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

مودريتش يرد على أنباء انتقاله للدوري السعودي

وينتهي عقد مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو 2023؛ وسط تأكيدات نصراوية، على اقتراب التعاقد معه رسميًا، بالمريكاتو الصيفي القادم.

وتحدث مودريتش خلال مؤتمر صحفي، عن الأخبار المتداولة بشأن الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، واصفًا إياها بـ "الكاذبة".

وقال النجم الكرواتي: "كل الأخبار المتداولة عني (شائعات وكذب).. أكرر للمرة 100، بأنني أرغب في البقاء مع نادي ريال مدريد".

وشدد لوكا مودريتش، على أنه سيكون سعيدًا للغاية؛ للبقاء في صفوف العملاق الإسباني، خلال الموسم الرياضي القادم، معربًا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

