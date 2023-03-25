شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من حسم التعاقد مع صفقة عالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

دي ماريا يقترب من اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الشبابية" السعودية، على أن هناك مفاوضات مكثفة بين نادي اتحاد جدة، والنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويرتبط دي ماريا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حتى 30 يونيو 2023، وسط تأكيدات على رغبته في البقاء بأوروبا.

وأكدت التقارير عبر صحيفة الشبابية، على أن النجم الأرجنتيني، قد يوقع خلال الأيام القليلة القادمة، على عقود الانضمام إلى نادي الاتحاد؛ لمدة موسمين.

