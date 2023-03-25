شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من الهلال بعد رفض ميسي العرض الكبير.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، العرض المقدم من جانب إدارة نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

الهلال يسعى للتعاقد مع بديل ميسي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد فعلت الخطة البديلة بعد اقتراب ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكان قد أعلن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فتح خطوط التفاوض مع ميسي، من أجل تجديد عقده رسميًا.

وكشفت صحيفة "O Dia"، عن إصرار الإدارة الهلالية، على التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، كبديل عن صفقة ميسي.

وأكد الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا"، على رغبة الساحر البرازيلي، بالاستمرار مع النادي الباريسي، وعدم الرحيل في الصيف القادم.

