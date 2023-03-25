السعودية اليوم / إصابات في اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة الغربية



القدس المحتلة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة .

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، أن العشرات من المستوطنين هاجموا مزارعين في قرى الأغوار، ومنعوهم من فلاحة أراضيهم ، ونتج عنها إصابة احد الفلسطينيين بجروح .

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17:46ت م

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