شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..برشلونة يراقب رباعي المغرب أمام البرازيل الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية إسبانية عن قيام إدارة برشلونة الإسباني بمراقبة 4 لاعبين من المغرب أثناء مباراة الليلة أمام البرازيل في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما في الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سيرسل كشافين لحضور مباراة المغرب والبرازيل، من أجل متابعة 4 لاعبين من المنتخب المغربي.

برشلونة يراقب رباعي المغرب أمام البرازيل

وأضافت الصحيفة أن الرباعي هم عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض وسفيان أمرابط وفيتور روكي.

وتأتي متابعة شادي رياض كونه لاعبًأ ضمن صفوف الفريق الكتالوني للشباب، فيما يرتبط الزلزولي بعقد مع الفريق إلا أنه خرج للإعارة لصفوف أوساسونا.

وتابعت الصحيفة بأن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات كل من أمرابط من فيورنتينا وفيتور روكي، نجم أتلتيكو باراناينسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد صاحب الوصافة.