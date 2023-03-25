شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من التعاقد مع صفقة عالمية جديدة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات العالمية، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يسعى لخطف حارس فرنسا

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، قد دخلت في مفاوضات مع أحد الحراس العالميين، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

ويُعاني الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر، من إصابة قوية تعرض لها بالفترة الأخيرة وعدم اقتناع الجهاز الفني، بالثنائي وليد عبدالله وأمين بخاري.

وأكدت صحيفة "الشبابية"، عن مفاوضات رسمية بين الإدارة النصراوية، والحارس الفرنسي الكبير ستيف مانداندا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر، يسعى لحسم صفقة مانداندا، في حال لم يستمر أوسبينا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الموسم القادم 2023-2024.