وقامت وزارة التعليم من خلال مركز تطوير المناهج بمواءمة النسخة الإنجليزية من الكتاب وتوفيره للطلاب والطالبات عبر منصة "مدرستي"؛ لتمكينهم من الاطلاع على الكتاب بنسخته باللغة الإنجليزية الذي تم إعداده من قبل الناشر، وكذلك توفير دليل للمعلمين لتسهيل عملية التدريس ومساعدتهم على استخدام الإستراتيجيات الصحيحة عند تدريس المقرر للطلبة، إضافةً إلى إعداد عروض تقديمية للمعلم تحتوي على مواد إثرائية وخرائط ذهنية لكل فصل في الكتاب، والتي يمكن للمعلم الاستعانة بها عند البدء في التدريس.
ويحقق الكتاب العديد من الإيجابيات في المجال التعليمي من خلال مواكبة خطط تطوير التعليم للوصول إلى التنافسية العالمية، وتحسين المخرجات التعليمية، أحد أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والواقعية في المناهج الجديدة، وكذلك تطوير معارف الطلبة وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل، وإكسابهم مهارات القرن 21 والإعداد لوظائف المستقبل، وزيادة الوعي الطلابي بالإيجابيات والسلبيات المتعلقة بخياراتهم، إضافةً إلى تنمية ثقافة التخطيط للمستقبل بصورة تتناسب مع اهتمامات الطالب، وتوضيح فرص العمل والاستثمار المتاحة.
ويستهدف الكتاب رفع مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب والطالبات، فيما يخص المعرفة المالية وآلية تطبيق مهاراتها لإعداد مواطن منافس عالمياً، وذلك من خلال معرفة مفهوم سوق العمل للتعرّف على أهم مصادر الدخل، ورسم الطريق لإدارة الأموال عن طريق تحديد الاحتياجات والرغبات الأساسية للفرد والتعرّف على إستراتيجيات الشراء المختلفة، وكذلك التخطيط للمستقبل بتخصيص جزء من الدخل لمواجهة ظروف الحياة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المختلفة عن طريق إعداد ميزانية واضحة والاحتفاظ بسجلات لمتابعة الخطط المراد تحقيقها، إضافةً إلى تنمية الأموال المدخرة عن طريق استثمارها في العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للفرد، وإدارة الائتمان والتعرّف على أنواعه ومعرفة إيجابياته وسلبياته.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تطبّق مقرر "المعرفة المالية" ضمن مناهج مسارات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.