أزالت إمارة منطقة القصيم ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية ، بلغت مساحتها 2.175.763 متر مربع وذلك خلال 3 أشهر ، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير القصيم. وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناء على توجيهات أمير المنطقة، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ،وتطبيق العقوبات بحق المتعدين،مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على أكثر من مليوني متر مربع في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.