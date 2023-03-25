السعودية اليوم / أمطار على محافظة حقل وضواحيها



حقل 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك ، سالت على إثرها الأودية والشعاب ،

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز الوادي الجديد وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ، فيما هطلت أمطار خفيفة على مركز أبو الحنشان وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب ،

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الزيتة ومركز علقان وضواحيهما ولا تزال السماء ملبده بالغيوم والفرصة مهيأه لهطول الأمطار.

جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

16:23ت م

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