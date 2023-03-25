

مكة المكرمة 3 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق طيلة يوم أمس الجمعة 976.017 مصلياً ومعتمراً .

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع الكتيبات والمطويات لـ 3.900 مستفيد، والسماعات لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات لـ 900 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 45.000 مستفيد، إلى جانب 115.000 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 36.470 مستفيداً، وتقديم المواقع المخصصة لذوي الاعاقة لـ 1.126 مستفيداً.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 3.683 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و31.800 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و 4.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.100 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 31.600 لتر في تعقيم الأسطح .

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 765 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 3.895 مستفيداً، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 57.187 مستفيداً .

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15:37ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تقدم سلسلة خدماتها النوعية لأكثر من 976 ألف مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.