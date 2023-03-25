السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 3 رمضان 1444هـ الموافق 25 مارس 2023م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

14:14ت م

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