شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الأهلي يفتح النار على الزمالك بسبب بطولاته.. تصريحات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على التعليق عن الفارق بين الأهلي والزمالك، حيث أكد أنه لا يوجد مقارنة فى هذا الصدد بين الناديين، مشيرا إلى أن الأهلى يتفوق بشكل شاسع عن أقرب منافسيه فى الساحة الأفريقية، وليس الغريم التقليدي فقط.

وأضاف:" الزمالك يجب أن يكون ممتننا لنا كثيرًا، حيث أنه تحصل على 5 دوري أبطال إفريقيا، فى الفترة التى لم يكن يشارك فيها الأهلي بالبطولة، بقرار سابق من مجلس إدارة المارد الأحمر حينها بقيادة صالح سليم بعدم المشاركة.

وواصل: "أعلم سبب الحقد الشديد مت جماهير الزمالك على الأهلي، أنهم يحزنون لعدم قدرتهم فى مواصلة تحقيق الألقاب على المدي البعيد مثلما يفعل الأهلى، لذلك فإنهم لا يتمنون له التوفيق فى المواجهات الأفريقية".

وأختتم:" اللاعبين الراحلين؟، أفهم هذا السؤال جيدا، ولكن لن يعود اللاعبين أمثال رمضان صبحي وعبد الله السعيد إلى الأهلى مرة أخري، الأمر تم إغلاقه بالشكل النهائي ".



رد قوي من الزمالك على مرتجي

وأنتقدت جماهير الزمالك بشكل قوي تصريحات مرتجي، والتى رأت أنها تحمل العديد من الإساءات للفريق الأبيض، كما أنه يقوم من خلال تصريحاته بتزييف تاريخ الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحصل سوي على بطولتين دوري أبطال، فى الفترة التى أنسحب بها اللاعب من البطولة فى التسعنينات..