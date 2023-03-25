شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عن سعادته جراء الزيارة التي قام بها إلى المملكة وأثمرت عن توطيد العلاقات بين البلدين، والتي استمرت 3 أيام في المملكة.

تغريدة رئيس الوزراء الماليزي

وقال أنور إبراهيم، في تغريدة له بموقع تويتر اليوم السبت، “كانت زيارتي إلى المملكة إيجابية للغاية حيث أجريت العديد من المناقشات مع المجتمع الإسلامي والشركات التي وطدت العلاقة بين البلدين بالاستمرار في النمو”.

وأضاف: “إن شاء الله سأعود إلى المملكة لمواصلة العلاقة الطيبة الماليزية السعودية”.

تعزيز التعاون بين البلدين

وصرح رئيس الحكومة الماليزية، بأنه تُعَد المملكة الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.

وغادر رئيس الوزراء الماليزي، السعودية أمس الجمعة، بعد زيارة استغرقت ٣ أيام، وهي الزيارة الأولى لإبراهيم خارج منطقة الآسيان منذ تعيينه رئيس وزراء ماليزيا في نوفمبر من العام الماضي. رؤية 2030

وفي حديثه للإعلام، أكد أن ماليزيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع المملكة؛ بما في ذلك الشؤون التجارية والمصرفية والأنشطة الإسلامية؛ مشيرًا أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع الرياض بشكل أكبر.