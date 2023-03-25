شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرد على نجم الكويت بعد تحطيم رقمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الرد على الإشادة التي حظى بها من جانب بدر المطوع لاعب فريق القادسية الكويتي بعدما نجم صاروخ ماديرا في تحطيم رقمه فيما يخص المشاركات الدولية.

وكان قد نجح رونالدو في تحطيم رقم بدر المطوع في عدد المباريات الدولية التي شارك بها على مستوى المنتخبات بعد مباراة أول أمس التي انتهت بفوز البرتغال 4-0 ليشتنشتاين ليصبح رصيد رونالدو 197 متفوقًا على النجم الكويتي صاحب الـ196 مباراة.

تغريدة المطوع لرونالدو

وكتب المطوع عبر صفحته على تويتر:"فخور لتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة وسعيد أن الرقم العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم.. أتمنى لك الأفضل".

رد رونالدو على المطوع

من جانبه، رد رونالدو قائلًا:" شكرا على كلماتك.. إنه من الشرف أن أكون أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.. أتمنى لك الأفضل أيضا"



يذكر أن المنتخب البرتغالي نجح في تحقيق الفوز على ليشتنشتاين برباعية نظيفة في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي ستقام العام القادم.