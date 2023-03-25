شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية “بناء” ويكرم الداعمين وشركاء النجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وذلك يوم غدٍ الأحد 4 رمضان بفندق كمبينسكي العثمان.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن الجمعية وبتوجيهات ودعم من رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أنهت كافة الاستعدادات لظهور الحفل بالشكل الذي يليق بالمناسبة، من خلال إبراز آخر ما وصلت له الجمعية من اتفاقيات ومبادرات لدعم فئة الأيتام.

الحفل السنوي لجمعية “بناء”

وأكد الخالدي أن الجمعية تخطط لشراء 200 وحــدة سكنية مؤثثة لتأمين الحيــاة الكريمة للأيتام واليتيمات للمساهمة في تغييـر حياتهم وتمكينهــم، وأضاف أنه سبق وأن وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم وتم ولله الحمد تأمين 300 وحدة في العام الماضي 2022 وسيتم تأمين 200 وحدة هذا العام إن شاء الله، بالإضافة لمشروع تاكسي الذي يهدف لتمكين اليتامى وأسرهم.

وقال “الخالدى” إن توفير المسكن للمواطن من أولويات حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في الاهتمام براحة ورفاهية متابعات الخليج 365 وتحقيق العيش الكريم له .

وبين الخالدي أنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشــركاء النجــاح الذين ساهموا في تأميــن مســاكن الأيتام واليتيمات مــن خــلال تمليكهــم لوحــدات ســكنية، وذلــك بالشــراكة مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مشيراً أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.

الجدير بالذكر أن الجمعية تأسست في عام ٢٠١٠م وهي متخصصة في رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وبناء شخصياتهم وتمكينهم ، ولها سجل حافل بالإنجازات وحصلت على أكثر من ١٣ جائزة دولية وإقليمية ومحلية ومن أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ، كما حظيت بتكريم خادم الحرمين الشريفين في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية ( المركز الأول ) ، إضافة إلى جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.