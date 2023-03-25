السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها



الرياض 3 رمضان 1444هـ الموافق 25 مارس 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:42ت م

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الرياض 3 رمضان 1444هـ الموافق 25 مارس 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:42ت م0048

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