السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها



الرياض 3 رمضان 1444هـ الموافق 25 مارس 2023م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:42ت م

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