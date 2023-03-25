السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوبي تركيا



أنقرة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات ، اليوم، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان صحفي أن الزلزال مركزه قضاء "أكين أوزو"، ووقعت على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بحدوث خسائر محتملة جراء هذا الزلزال .

// انتهى //

11:48ت م

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