رياضي / تصفيات يورو 2024 : فوزان كبيران لفرنسا وبلجيكا على حساب هولندا والسويد



باريس 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

استهل منتخبا فرنسا وبلجيكا مساء أمس الجمعة مشوارهما في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" المقررة في ألمانيا، بفوزين كبيرين على هولندا (4-0) والسويد (3-0) تواليا .

ففي المباراة الأولى سجل المنتخب الفرنسي ضد ضيفه الهولندي أربعة أهداف نظيفة على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس ضمن المجموعة الثانية، حيث تناوب على تسجيل الأهداف انطوان غريزمان في الدقيقة الثانية، ودايوت أوباميكانو في الدقيقة الثامنة، وكيليان مبابي في الدقيقتين (21 و88). وفي نفس المجموعة حقق منتخب اليونان فوزا ثمينا على مضيفه جبل طارق بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها جيورجيوس ماسوراس ومانوليس سيوبيس وانستاسيوس باكاسيتاس في الدقائق (11 و 45 و 58).

وفي مباراة أخرى تمكن المنتخب البلجيكي من الفوز على مضيفه السويدي بثلاثة أهداف نظيفة لحساب المجموعة السادسة، سجلها المهاجم روميلو لوكاكو "هاتريك" في الدقائق (35 و49 و83 ). ولحساب المجموعة ذاتها، اكتسح منتخب النمسا ضيفه منتخب أذربيجان (4 - 1) على ملعب فريندز أرينا، حيث تناوب على تسجيل أهداف النمسا كل من مارسيل سابيتسر في الدقيقتين (28 و50)، وميكايل جريجوريتش في الدقيقة (29)، وكريستوف بومجارتنر في الدقيقة (69)، فيما سجل إمين ماخمودوف هدف أذربيجان الوحيد في الدقيقة (64).

وفي المجموعة السابعة استهل منتخب الجبل الأسود "مونتنيجرو" مشواره في التصفيات بالفوز على مضيفه البلغاري بهدف نظيف، سجله نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة (70) . وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب صربيا على ضيفه الليتواني بهدفين نظيفين، سجلهما دوشان تاديتش ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين (16 و53).

وفي المجموعة الخامسة، حقق منتخب التشيك الفوز على ضيفه البولندي (3- 1)، إذ سجل لاديسلاف كرييتشي وتوماس كفنكارا ويان كوتشتا للمنتخب الفائز في الدقائق (1 و 3 و 64)، فيما سجل داميان زيمانسكي في الدقيقة (87) هدف بولندا. وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخب جزر فاروه مع مضيفه مولدوفا (1-1)، حيث تقدم مادس بو ميكلسن بهدف لجزر فاروه في الدقيقة (27 )، لكن إيون نيكوليسكو خطف هدف التعادل لمولدوفا من ضربة جزاء في الدقيقة (87) .

// انتهى //

09:31ت م

0032





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / تصفيات يورو 2024 : فوزان كبيران لفرنسا وبلجيكا على حساب هولندا والسويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.