السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل لمكافحة نقص المياه



نيويورك 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة نقص مياه الشرب على مستوى العالم.

وقال غوتيريش في اليوم الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 المنعقد في مدينة نيويورك منذ ثلاثة أيام:" إن كل آمال البشرية للمستقبل تعتمد بطريقة ما على رسم مسار جديد قائم على العلم"، مؤكدا

أهمية تطوير أنظمة غذائية جديدة بديلة لتقليل الاستخدام غير المستدام للمياه في إنتاج الغذاء والزراعة، مبينا أن الأسلوب العالمي في التعامل مع المياه يجب أن يكون متكاملا مع الأساليب المرتبطة بالأنظمة البيئية والمناخ من أجل تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ما يعني ذلك إقامة بنية تحتية مرنة وأنابيب مياه ووضع خطط لمعالجة مياه الصرف الصحي، وضمان حماية كل شخص في العالم بأنظمة إنذار مبكر ضد الكوارث الطبيعية بحلول عام 2027.

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