سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس العملية الوطنية "رمضان 1444 " التي تهدف الى تقديم مساعدات لنحو 5 ملايين شخص من الفئات المحتاجة.

وتطرقت الى إطلاق وكالة بيت مال القدس الشريف برنامجها للتنشيط المجتمعي في المدينة المقدسة بمناسبة شهر رمضان بتمويل من المملكة المغربية.

وتناقلت إعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز أن لبنان في وضع خطير للغاية، وأن تقدم الإصلاحات في البلاد بطئ بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف.

وتناولت دعوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم ببروكسل إلى اعتماد إجراءات طموحة من أجل استكمال بناء السوق الموحدة، لاسيما في قطاع الخدمات والمجال الرقمي.

وركزت صحف المغرب على الزيارة التي بدأها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كندا لبحث ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي، إضافة إلى إرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار في هايتي.

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