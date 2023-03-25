السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10448 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10448 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و217 حالة.

// انتهى //

07:33ت م

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سيئول 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 10448 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و759 ألفا و895 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و217 حالة.// انتهى //07:33ت م0028

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