سياسي / الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق بلاده وكندا للتصدي للهجرة غير الشرعية



أوتاوا 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين بين البلدين.

وأوضح بايدن في خطاب أمام البرلمان الكندي أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود، لافتا النظر إلى وجود خلافات ثنائية في بعض الأحيان دون أن تتحول إلى اختلافات جوهرية.

وينص الاتفاق على أن تستعيد الولايات المتحدة طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا بقبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.

وتأمل الولايات المتحدة أن تؤدي كندا دورا محركا في إرسال قوة دولية إلى هايتي.

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