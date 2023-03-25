شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا يعلق على فوز منتخب مصر أمام مالاوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على فوز المنتخب أمام منتخب مالاوي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر أمام نظيره منتخب مالاوي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: استحقينا الفوز، الشوط الأول كان قويًا جدًا لكن أضعنا فرصًا كثيرة ولعبنا بحماس كبير، والمنافسلم يستطع الوصل إلى المرمى.

وأشار: الشوط الثاني الأداء بدأ يقل لكن حاولنا الحفاظ على النتيجة وكان لا بد أن نسجل أهدافًا أكثر من ذلك، ومن المفترض أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى.

وأردف: أعتمد على الأسلوب الهجومي في كل المباريات، ودائمًا فريقي هو من يتحكم في سير المباراة وهو الذي يمتلك الكرة أكثر، واليوم خلقنا الفرص ولذلك أنا لست قلقًا.

وواصل: شخصية منتخب مصر معي دائمًا ستكون هجومية، فاليوم سددنا على مالاوي نحو 21 تسديدة، وكان لا بد أن نسجل أهدافًاأكثر، لدي لاعبين في كل الفرق الكبيرة مثل ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتابع: لا أتفق مع الكلام الذي يقال عن أنه لا يوجد ربط بين وسط الملعب والهجوم، كنت اُهاجم بعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد،وكان يتقدم معهم محمد هاني ومحمد حمدي وزيزو، فكان لا بد من تثبيت محمود حمادة وطارق حامد في وسط الملعب.

وأكمل عن مرموش: أنا من أبلغته أنه يجب أن يستخدم مهاراته ولا يرجع بالكرة للخلف، لأنه لاعب مهاري ويستطيع أن يمر في المواجهة الفردية.. الكرة عندما تصل للمهاجمين ونعود بها لوسط الملعب ليس حلًا.

وختم: الحقيقة أن المنتخب بدأ المباراة بشكل قوي جدًا، لكن كان هناك في الشوط الثاني أكثر من مشكلة، أولًا كان يوجد توقفات كثيرة، ثانيًا اللاعبين لم يتأقلموا على تغيير نظام التغذية في رمضان، ولم نستثمر الفرص التي أُتيحت لنا.