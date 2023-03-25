شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحسم القمة العربية على حساب ليبيا بتصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم المنتخب التونسي القمة العربية اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية على حساب نظيره الليبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي.

تونس تفوز على ليبيا 3-0 في تصفيات أمم إفريقيا

تمكن يوسف المساكني من إحراز الهدف الأول بعد تسديدة من وجدي كشريدة تصدى لها حارس ليبيا ليتمكن المساكني من متابعة الكرة وإحراز الهدف الأول لنسور قرطاج.

وأضاف علي معلول الهدف الثاني لتونس عن طريق ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 21 لتصبح النتيجة 2-0 لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة سجل هيثم الجويني الهدف الثالث وقتل اللقاء ليحصد المنتخب التونسي على ثلاث نقاط غالية ويرفع رصيد إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل مباراة تونس وليبيا

يذكر أن المنتخب التونسي قد دخل هذه المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، على معلول.

الوسط: عيسي العيدونى، إلياس السخيري، حنبعل المجبري.

الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكنى، سيف الجزيري.

في المقابل، كان قد بدأ المنتخب الليبي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: معاذ اللافي

الدفاع: علي يوسف - محمد المنير - محمود والو - طلال فرحات

الوسط: طاهر بن عامر - المعتصم المصراتي - محمد التهامي - حمدو الهوني - إسماعيل التاجوري

الهجوم: معاذ عيسى

