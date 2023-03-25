شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مصر ومالاوي (2-0) اليوم في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية من اجل معرفة مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة الموافق الرابعة والعشرين من شهر مارس.

مباراة مصر ومالاوي

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المنتخب المصري في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط على ملعبه ووسط جماهيره على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، إلى تحقيق انطلاقة قوية في أول مباراة رسمية له منذ توليه المنصب، خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال، الذي أقيل الصيف الماضي بسبب النتائج السيئة.

من المعروف أن فيتوريا ليس مغامرًا ويفضل الاعتماد بشكل كبير على العناصر ذات الخبرة الكبيرة، ومن المرجح أنه لن يخاطر ضد مالاوي، بغض النظر عن قوة الخصم أم لا، بحثًا عن 3 نقاط قبل الرابع مباراة الجولة بينهما الثلاثاء المقبل.