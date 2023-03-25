شكرا لقرائتكم بندر بن خالد يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طلال مداح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حكى الأمير بندر بن خالد الفيصل، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طلال مداح يوم وفاته، والتي اعتبرها من أكثر المواقف المحزنة والمؤثرة في حياته، فقد كان حاضرًا معه عندما أغمي عليه بالمسرح ونُقل للطوارئ.

وأضاف بندر بن خالد الفيصل، خلال حواره مع برنامج “ذات مع سامر الجابر”، أنه عقب سقوط طلال مداح على المسرح دخل معه غرفة الطوارئ، حيث سعى الفريق الطبي لإسعافه ولكن قضاء الله قد حل، منوهًا إلى أنه كان حاضرًا معه طبيب سوداني أخبره حينها بوفاة المداح، ليخبره الأمير بندر حينها أن الأجهزة تظهر نبضات قلبه ولكنها كانت أجهزة الإنعاش.

وأشار بندر الفيصل إلى أن الطبيب طلب منه حينها الموافقة على إيقاف أجهزة الإنعاش، لكنه رفض واعتبرها ليست من حقه لكن الطبيب طالبه بالموافقة على الإقرار باعتباره أكبر مسؤول، فكانت من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته، لأن ما كان يدور بباله أن أهله وأحباءه بعيدون عنه ولم يتمكنوا من وداعه، فضلًا عن كونهم أصحاب الحق باتخاذ مثل هذا القرار.