شكرا لقرائتكم معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة السعودية تقريرًا مصورًا بشأن أحد أقدم المساجد بمدينة الرياض التاريخية وهو مسجد القبلي، الذي بُني قبل 3 قرون.

أقرب المساجد للإمارة

وبحسب التقرير، فإن المسجد يقع في حي المنفوحة ويعود تاريخ بنائه إلى 1100هـ؛ حيث أمر الملك عبدالعزيز بإعادة بنائه في العام 1364هـ؛ إذ كان من أقرب المساجد إلى الإمارة.

ولفت التقرير إلى أن الأمراء وكبار رجال الدولة كانوا يحرصون على الصلاة فيه، وبني على الطراز النجدي، ويتميز بالطراز الفريد في فن العمارة.

الطراز النجدي

ويعد المسجد القبلي، أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان للتطوير، خاصة وأنه المسجد الأقرب لقصر الإمارة.

وتُقَدّر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 متر مربع؛ فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 متر مربع.

وتتميز عمارته بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية.

ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.