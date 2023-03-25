شكرا لقرائتكم ‏28 كيلو من العود الفاخر و300 لتر عطور لتطييب المسجد النبوي وزواره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وفرت وكالة شؤون المسجد النبوي 28 كيلو جرامًا من العود الطبيعي الفاخر و300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة، وأكثر من 1400 جولة لتطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

جولات تطييب المسجد النبوي

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورًا لجولات تطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد نشرت مشاهد من صلاة تراويح ثالث ليلة من شهر رمضان من المسجد النبوي، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية ومنظومة أمنية متكاملة سخرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

توافد المصلين

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد النبوي، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.