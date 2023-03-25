وتأتي الموافقة الكريمة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.
وبهذه المناسبة، رفعَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ ١٥٠ ألف نسخة من المصحف الشريف.
وقال:" إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ جعلَ الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية "، سائلًا اللهَ -عزَّوجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة الملك.. تزويد الحرمين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.