ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، مفتي عام المملكة والأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء وجمعاً من الأهالي، الذين قدموا للسلام على ولي العهد والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.