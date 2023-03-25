السعودية اليوم / "أمانة الرياض" تنفذ مشروع تطوير طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً يربط حيي البيان والرمال



الرياض 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

تنفذ أمانة منطقة الرياض مشروع تطوير وتأهيل طريق الجنادرية، بـ 21 مدخلاً يربط حيي البيان والرمال، وأعمال سفلتة بمساحة 184,000 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطط الأمانة في تطوير الأحياء والارتقاء بخدماتها، بما يحقق مستهدفاتها بخلق الاستدامة التنموية وجودة الحياة للسكان.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشمل أيضًا تنفيذ أعمال دهانات أرضية بطول 72,450 مترًا، وتهيئة أرصفة بطول 25,390 مترًا، إلى جانب تنفيذ طريق للخدمة بطول 7,600 متر شمالًا وجنوبًا، وتركيب 78 لوحة طرق قياسية، و68 عمود إنارة، وتقاطعين بإشارات ضوئية كمداخل رئيسية لحيي البيان والرمال.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الأمانة للتطور والتنمية بمدينة الرياض، بما يحقق إستراتيجية الأمانة.

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